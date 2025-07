Grave incidente sulla Palermo-Sciacca: 19enne estratta dalle lamiere dell’auto

E' stata trasportata in codice rosso al Civico

PALERMO – Incidente sullo scorrimento veloce Palermo-Sciacca, a poca distanza dallo svincolo di Altofonte. Nello scontro tra un autocarro e un’auto è rimasta gravemente ferita una ragazza di 19 anni. Era alla guida di una Hyundai quando è avvenuto l’impatto violentissimo con un autocarro.

L’allarme e i soccorsi

L’auto si è trasformata in un groviglio di lamiere. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto la diciannovenne dall’abitacolo: ha riportato gravi ferite e i sanitari del 118 l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale Civico.

Grave incidente sulla Palermo-Sciacca: traffico in tilt

Illeso il conducente dell’autocarro. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia stradale che hanno momentaneamente chiuso il tratto di strada per permettere l’arrivo dei soccorsi. Sulla statale 624 sis ono verificati forti rallentamenti al traffico in attesa della rimozione dei mezzi dal centro della carreggiata. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica.

Una ltro incidente con lo scuolabus a Palermo

Si tratta del secondo incidente nel giro di poche ore a Palermo, dove anche otto bambini sono finiti all’ospedale, in questo caso al Buccheri La Ferla. Si trovavano a bordo di una scuolabus rimasto coinvolto nello scontro tra quattro mezzi avvenuto in via Generale Rodolfo Corselli, a Brancaccio.

Il furgone Iveco del Centro diaconale “La Noce” della Chiesa valdese, impegnato nelle attivita del tempo d’estate, si è scontrato con una Opel. L’impatto ha coinvolto anche un Ape Piaggio e un’Audi parcheggiati lungo il marciapiede. Anche il conducente e la maestra sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti. Sia i bambini che i due adulti non sarebbero in condizioni preoccupanti.