“Gravi carenze negli ospedali periferici”

Il deputato autonomista Giuseppe Lombardo interviene sulla crini in corso nel Calatino.

“La grave carenza di personale medico ospedaliero, soprattutto di pronto soccorso, che interessa in particolar modo gli ospedali periferici della nostra regione, come Caltagirone, Paternò, Biancavilla, Militello, ha raggiunto livelli di criticità tali da compromettere l’erogazione dei livelli minimi di assistenza”. Lo dichiara il parlamentare Giuseppe Lombardo, firmatario, insieme ai deputati del gruppo parlamentare Popolari e Autonomisti della mozione ‘Iniziative urgenti volte a garantire l’effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria uniforme su tutto il territorio regionale’.

“E’ indifferibile – continua il deputato autonomista – programmare rapidamente un intervento straordinario e strategico in grado di proporre una soluzione strutturale di medio periodo, prontamente attuabile ed idonea ad affrontare nell’immediato la carenza di personale medico in cui versa il Sistema sanitario regionale, i cui effetti si riverberano sulla quantità e qualità delle prestazioni rese ai cittadini”.

“La soluzione della creazione di dipartimenti interaziendali, nelle more della individuazione di interventi strutturali di modifica della rete ospedaliera già annunciati dal Governo – conclude Lombardo – che comportino a regime una ridefinizione dell’attuale modello organizzativo, al di là di proclami populisti e demagogici ed iniziative estemporanee o progetti che non hanno alcuno sbocco concreto ed immediato, appare quella più agevolmente percorribile ed in grado di offrire una risposta immediata alla collettività”.