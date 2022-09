Green Palermo, al via la Campagna Sostenitori dei bianconeri

Disponibili due differenti tessere, quella standard e quella premium

2' DI LETTURA

PALERMO – ‘ComBatti Con Noi’ è il titolo della campagna sostenitori promossa da Green Basket Palermo per la stagione 2022/23 dei biancoverdi, quella del ritorno sul panorama cestistico nazionale nella Serie B Old Wild West.

Sottoscrivendo la Tessera Sostenitore ‘ComBatti Con Noi’ si avrà diritto di accesso a tutte le partite casalinghe della regular season di Green Basket Palermo, presso il PalaMangano di Palermo.

LE TESSERE

Sarà possibile acquistare due tipologie di Tessera Sostenitore, con due distinti livelli di fidelizzazione e, di conseguenza, due live experience completamente differenti tra loro.

La Tessera Sostenitore STANDARD ha un costo unico di euro 80,00 e darà accesso sugli spalti per ciascuna delle gare casalinghe dei biancoverdi nella regular season Serie B Old Wild West 2022/23 – Girone B.

La Tessera Sostenitore PREMIUM ha un costo di euro 250,00 e darà accesso al parterre posto in prossimità del parquet di gioco, garantendo una visione privilegiata del match di campionato e una live experience dedicata. Inoltre, i sottoscrittori avranno accesso, durante l’intervallo, all’area hospitality e a esclusivi gadget ufficiali Green Basket Palermo.

Entrambe le Tessere daranno diritto allo speciale sconto del 15% in tutti i ristoranti Old Wild West, title sponsor del campionato di Serie B, esibendo alla cassa la Tessera Sostenitore recante il barcode dedicato.

L’accesso alle gare sarà fruibile anche acquistando il singolo ticket gara al costo di euro 8,00 per i posti ancora disponibili. Ingresso gratuito per gli under 18 e gli over 65. Il ritiro della propria Tessera Sostenitore avverrà il giorno dell’esordio casalingo del Green Basket Palermo all’ingresso dell’impianto sportivo.

La sottoscrizione potrà essere perfezionata tramite bonifico bancario indicando i seguenti dati:

Intestazione: SSD GREENBASKET 99 srl

IBAN: IT16F0503404600000000002127

Per il rilascio della ricevuta, ogni sostenitore potrà inviare alla mail comunicazionegreenbasket@gmail.com i seguenti dati personali: