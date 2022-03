Green Palermo contro la Fortitudo per blindare il 1° posto in C Gold

"I loro punti forti sono l’intensità che mettono in partita e il loro ritmo. Per vincere dobbiamo dare il meglio di noi ed essere coesI"

PALERMO – Ancora Messina, ancora una ‘matricola terribile’. Dopo Castanea, il Green Basket Palermo torna nel capoluogo peloritano, per affrontare domani (ore 18) al PalaRussello la Fortitudo Messina nella 4° giornata della Fase a Orologio di questa Serie C Gold ‘Memorial Fathallah’.

La capolista del Girone, guidata da coach Marco Verderosa, si ritrova davanti un’altra di quelle sei ‘finali’ che compongono questa seconda fase, antecedente ai playoff, distanti ormai tre settimane. Dopo undici successi consecutivi, i palermitani intendono confermare i livelli di gioco espressi soprattutto dalla ripresa del campionato, ossia dal match di ritorno della regular season in casa della Svincolati Milazzo.

La Fortitudo Messina, allenata da coach Claudio Cavalieri, ha sin qui confermato le premesse che la vedono come una squadra imprevedibile, molto giovane, capace di sfoderare grandi prestazioni. Capace, sopra ogni cosa, di rialzarsi moralmente dalla tragedia che l’ha colpita nella stagione in corso: la prematura scomparsa del proprio giocatore simbolo, Haitem Fathallah, alla cui memoria è stato intitolato il campionato.

L’INTERVISTA

«Conosco bene il mondo della Fortitudo – spiega Alessio Maisano, guardia 17enne biancoverde ed ex del match -, è una società che ha sempre puntato sui giovani. I loro punti forti sono l’intensità che mettono in partita e il loro ritmo. Per vincere dobbiamo dare il meglio di noi ed essere coesi».

Una batteria di giovani, quella del Green Basket Palermo, che proprio in questo finale di stagione è chiamata a dimostrare di poter essere quell’arma in più decisiva per raggiungere l’obiettivo finale.

«Questa è la mia prima esperienza in maglia Green, sono il più giovane – prosegue Maisano -. Ogni giorno cerco di ascoltare il coach e i miei compagni, che cercano in ogni allenamento di farmi migliorare con pazienza. Di sicuro quelli che mi spingono a fare di più sono il capitano e Mati (Dimarco, ndr) – conclude -. Sono molto felice e fortunato di avere la possibilità di allenarmi con compagni del genere».

Palla a due del match di domani, sabato 5 marzo 2022 alle ore 18 al PalaRussello di Messina, che sarà alzata da Daniele Barbagallo di Acireale e Federico Puglisi di Aci Catena. Diretta Facebook che sarà condivisa sulla pagina ufficiale Green Basket Palermo.