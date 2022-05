Un uomo di 43 anni salvato dai medici di Boggiovara

MODENA – Grigliata, pizza e bicarbonato: salvato dopo che gli esplode lo stomaco. L’abbuffata di Pasquetta poteva costargli la vita. La storia, fortunatamente senza un epilogo tragico, è riportata dal Resto del Carlino e ha come protagonista un uomo che il Lunedì dell’Angelo ha esagerato a tal punto che gli è esploso lo stomaco.

L’uomo è salvo grazie a un intervento effettuato dall’equipe dei chirurghi d’urgenza dell’ospedale di Boggiovara, Andrea Lanzani e Pasquale Russo, guidati dalla dottoressa Micaela Piccoli con l’anestesista Enrico Ferri. Il 43enne modenese, la notte di Pasquetta, intorno alle 22.50, è arrivato al pronto soccorso di Baggiovara diretto dal dottor Geminiano Bandiera. Il paziente ha raccontato ai medici di aver mangiato un’abbondante grigliata a pranzo e una pizza a cena, il tutto accompagnato da birra. A seguire ha spiegato di aver bevuto abbondante acqua gassata e due cucchiai interi di bicarbonato per digerire. Dopo il primo intervento l’uomo è stato portato prima in terapia intensiva e dopo una settimana sottoposto a una seconda operazione per stabilizzarlo. Adesso è in attesa di un terzo intervento per ricostruire lo stomaco.