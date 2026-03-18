Scoperta una lottizzazione abusiva in via Molara

PALERMO – Il risultato è un mix fra una baraccopoli e un fatiscente villaggio vacanze. I vigili urbani sono intervenuti per sequestrare un’aria in via Molara. La procura della Repubblica contesta ai proprietari la lottizzazione abusiva.

L’area è stata diviso in 31 lotti. Qualcuno ha realizzato delle seconde case di fortuna, delle vere e proprie baracche. Qualcun altro ha costruito dei manufatti in cemento. “Tutto abusivo”, secondo chi indaga.

Grigliate, musica a palla e karaoke sono gli ingredienti dei chiassosi fine settimana. O meglio, lo erano visto che la Polizia municipale ha apposto i sigilli. Stop ai raduni improvvisati che toglievano letteralmente il sonno al vicinato nella zona di Borgo Molara, al confine fra Palermo e Monreale, dove sorgono ville e palazzi di nuova costruzione.

La Procura sta identificando i diversi proprietari dell’area nei confronti dei quali scatterà un procedimento penale.