Gruppo Radenza, crescita del fatturato e ROI al 20,6% secondo Mediobanca

L’Osservatorio GDO premia il gruppo siciliano tra i migliori per performance economica nel periodo 2019-2024

MODICA (RAGUSA) – Il Gruppo Radenza registra una crescita del fatturato superiore alla media del settore e un indice di redditività del capitale investito (ROI) pari al 20,6%. È quanto emerge dall’ultimo Osservatorio di Mediobanca sulla GDO italiana e internazionale a prevalenza alimentare, che analizza 118 aziende nazionali e 30 grandi player esteri nel periodo 2019-2024.

I dati dell’Osservatorio Mediobanca

Secondo lo studio, il Gruppo Radenza ha fatto segnare un incremento del fatturato del +13,5% tra il 2019 e il 2024, risultando tra le realtà con la crescita più significativa del comparto. Il gruppo si colloca inoltre ai vertici della classifica per redditività del capitale investito, con un ROI del 20,6%.

Il modello di sviluppo del gruppo

I risultati vengono letti dall’azienda come espressione di un modello imprenditoriale fondato su sviluppo strutturato, radicamento territoriale ed equilibrio tra espansione ed efficienza gestionale. Centrale anche la strategia orientata alla sostenibilità degli investimenti e al rafforzamento patrimoniale.

Le dichiarazioni dell’amministratore delegato

“Questi numeri confermano la bontà del percorso intrapreso e la solidità del modello che abbiamo costruito nel tempo”, ha dichiarato l’amministratore delegato Danilo Radenza, sottolineando la volontà di proseguire su una linea di crescita definita “sana, equilibrata e sostenibile”.

Investimenti e prospettive

Tra le direttrici strategiche indicate dal gruppo figurano il rafforzamento patrimoniale, la digitalizzazione, l’efficientamento energetico e la valorizzazione delle risorse umane. Prevista anche la prosecuzione di una politica di reinvestimento degli utili per sostenere sviluppo e investimenti futuri.