Guai con il fisco per CiccioGamer, avrebbe evaso oltre un milione

Negli ultimi 5 anni aveva “dimenticato” di dichiarare al Fisco oltre 1milione di euro di compensi il noto youtuber romano CiccioGamer89.

I finanzieri lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica per omessa dichiarazione dei redditi e dell’Iva.

Le Fiamme Gialle hanno fatto accertamenti sulla posizione fiscale sia dell’uomo – tra i più affermati in Italia, per numero di follower, soprattutto tra gli adolescenti, con 3,5milioni di iscritti al suo canale – che della società a lui riconducibile, appurando l’omessa presentazione della dichiarazione annuale per le imposte dirette e dell’Iva.