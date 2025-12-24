 Guardia costiera, controlli della filiera ittica: raffica di multe e sequestri
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Guardia costiera, controlli della filiera ittica: raffica di multe e sequestri

L'operazione Fish_Net" ha coinvolto tutta la Sicilia occidentale
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – Controlli della guardia costiera della Sicilia occidentale per la tutela della filiera ittica. Raffica di multe e sequestri. Questo il bilancio dell’operazione “FISH_NET” sul tratto di costa da Gela a Cefalù, incluse le Isole Pelagie, Pantelleria, le Egadi ed Ustica.

In particolare, sono stati effettuati 1410 controlli presso mercati ittici e rionali, esercizi di ristorazione, centri di distribuzione all’ingrosso e piattaforme logistiche, vettori stradali e ambulanti abusivi, nonché a bordo di unità da pesca in attività, elevando complessivamente 78 sanzioni amministrative per un valore totale di 116.000 euro. Eseguiti inoltre 56 sequestri per un totale di 112 tonnellate di prodotti ittici.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI