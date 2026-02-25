Guasto alla condotta idrica, Marsala senza acqua per 48 ore

Tecnici al lavoro per una conduttura alla periferia sud-est della città

MARSALA – “A partire da questo pomeriggio e per almeno 48 ore” sarà interrotta l’erogazione idrica a Marsala. Lo ha comunicato l’ufficio stampa del comune con una nota in cui spiega che la decisione si è resa necessaria per la rottura di una delle condutture principali in vetroresina dell’acquedotto alla periferia sud-est della città.

Tecnici e operai del servizio idrico comunale sono impegnati nella riparazione. L’interruzione dell’erogazione idrica “per almeno 48 ore” è necessaria, spiega ancora la nota, “per l’adesione della resina sulla condotta riparata e assicurarne la tenuta”.

Al termine dell’intervento, l’erogazione dell’acqua dovrebbe riprendere progressivamente fino al ritorno alla normalità. Nel frattempo, ancora una volta, la maggior parte dei marsalesi, esaurite le scorte, dovrà fare ricorso alle autobotti dei privati che già dallo scorso anno hanno notevolmente aumentato (anche del doppio) le loro tariffe.