Guerra Berlusconi-Meloni: “Prepotente”, “non sono ricattabile”

Sale la tensione nel centrodestra

1' DI LETTURA

Sale la tensione nel centrodestra. Scontro aperto fra Silvio Berlusconi e la premier in pectore Giorgia Meloni, mentre si comincia a delineare la squadra di governo.

Il Cavaliere la definisce “prepotente”, “supponente” e “arrogante” in un appunto, e lei risponde: ‘Non sono ricattabile’. Anche nell’elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera, come già per Ignazio La Russa al Senato, sono mancati voti della coalizione.

Nel totoministri, Giorgetti verso l’Economia e Tajani agli Esteri. Intanto, una scritta contro La Russa compare davanti a una sede di Fratelli d’Italia a Roma. Per la sinistra l’elezione di Fontana è uno “sfregio per l’Italia”, e propone Zan vicepresidente. Conte, leader del Movimento 5 stelle: “Centrodestra in frantumi”.

Gli scontri romani possono avere ripercussioni in Sicilia dove il neo presidente della Regione, Renato Schifani ha appena giurato?