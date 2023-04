Guerra: i comandanti russi puniscono i disertori, ecco come

Cosa sono le cosidette 'zindan'

1' DI LETTURA

Negli ultimi mesi, i comandanti russi puniscono i soldati che voglio lasciare il campo rescindendo il contratto o che si ubriacano, chiudendoli dentro buche scavate nel terreno coperte da una griglia metallica, le cosiddette ‘zindan’. Lo scrive su Twitter l’intelligence del ministero della Difesa britannico.

E’ aumentato a 477 il numero di bambini che hanno perso la vita nei bombardamenti russi in Ucraina, rende noto la Procura generale di Kiev. I minorenni feriti sono 955. Un civile è rimasto ucciso e un altro ferito durante i bombardamenti russi di ieri su quartieri residenziali della regione di Kherson.

Questa mattina l’esercito russo ha bombardato la città di Kupyansk, nella regione di Kharkiv, in Ucraina orientale, sono scoppiati incendi ma non ci sono feriti, ha riferito il governatore Syniehubov. Wagner, ‘ci manca un chilometro e mezzo per prendere Bakhmut’.