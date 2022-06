Guerra, l’annuncio degli ucraini: stiamo respingendo i russi a Severodonetsk

Rasa al suolo la sede per la distribuzione degli aiuti umanitari

1' DI LETTURA

ROMA – “I russi controllavano il 70% di Severodonetsk, ma nel giro di due giorni sono stati respinti, ora la città è divisa a metà. Gli occupanti hanno perso un numero enorme di personale, otto russi sono stati fatti prigionieri”. Lo ha detto il governatore di Lugansk Serhiy Gaidai, citato da Ukrinform.

LEGGI LO SPECIALE CON I PRINCIPALI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN UCRAINA

La polizia ucraina ha condiviso un video che mostra le conseguenze dei bombardamenti russi nella città di Lysychansk, nella regione di Lugansk: la sede per la distribuzione degli aiuti umanitari è stata rasa al suolo. Per cercare di riconquistare i territori del Donbass in mano ai russi, il consigliere del ministro degli Interni ucraino Viktor Andrusiv ritiene che le forze di Kiev dovrebbero entrare nel territorio russo.