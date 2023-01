Guerra, Mosca dice no a Roma come garante del processo di pace

Fregata russa con missili ipersonici nel Mediterraneo

L’Italia non può essere un garante del processo di pace in Ucraina a causa della sua “posizione di parte”, afferma Mosca tramite il suo Ministero degli Esteri. La fregata russa Gorshkov è partita per una missione nell’Atlantico, nell’Oceano Indiano e nel Mediterraneo e ha a bordo anche un sistema per i missili ipersonici: lo ha reso noto Putin.

Questi missili, ha spiegato il capo del Cremlino, “non hanno pari al mondo” e si è detto fiducioso che “tali potenti armi aiuteranno a proteggere la Russia da possibili minacce esterne e ad assicurare gli interessi nazionali del Paese”.