Guerra, Mosca: le truppe ucraine hanno perso militari fino al 90%

A dirlo il generale dell'esercito russo Mikhail Mizintsev

ROMA – Le truppe ucraine hanno perso in alcune unità fino al 90% dei loro militari nei combattimenti a Severodonetsk, nell’Ucraina orientale, e si stanno ritirando verso Lysychansk. Lo ha detto il generale dell’esercito russo Mikhail Mizintsev, citato da Ria Novosti.

“Le unità delle forze armate dell’Ucraina, dopo aver subito perdite critiche (in un certo numero di unità fino al 90%) durante le battaglie per Severodonetsk, si stanno ritirando in direzione di Lysychansk”, ha affermato. La notizia è ribadita dal ministero della Difesa russo, citato da Interfax.