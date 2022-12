Guerra, Papa Francesco si commuove pregando per la pace

Durante la preghiera davanti all'Immacolata di Piazza di Spagna

1' DI LETTURA

“Vergine Immacolata, avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino…”. Papa Francesco si è visibilmente commosso e, la voce rotta dall’emozione, ha dovuto per alcuni istanti interrompere la sua preghiera all’Immacolata mentre invocava la pace per l’Ucraina ai piedi della Statua mariana in Piazza di Spagna. ‘Sull’odio vinca l’amore, sulla menzogna vinca la verità, sull’offesa vinca il perdono, sulla guerra vinca la pace”.

Sul terreno intanto le forze russe hanno collocato i sistemi lanciarazzi Grad sul territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia, accanto alle unità di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito vicino al sesto reattore della centrale. Lo ha riferito l’operatore statale di energia nucleare ucraino Energoatom.