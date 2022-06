Guerra, Putin: “L’era dell’ordine mondiale unipolare è finita”

Per lo zar russo le sanzioni sono 'folli e sconsiderate', poi dice la sua su cosa accadrà in Europa

ROMA – ‘L’era dell’ordine mondiale unipolare è finita, nonostante tutti i tentativi di conservarlo con qualsiasi mezzo da parte degli Usa, che pensano di essere l’unico centro al mondo’, ha detto il presidente russo Putin parlando al Forum economico di San Pietroburgo, secondo quanto riporta Interfax.

‘Le sanzioni contro la Russia sono folli e sconsiderate, il loro scopo è schiacciare l’economia della Federazione russa ma non non hanno funzionato’, ha aggiunto Putin, che prevede in Europa ‘un’ondata di radicalismo e cambio di elite’.

Il discorso del presidente russo è slittato di un’ora ‘a causa di un attacco informatico al sito web del forum, che ha interrotto il sistema di ammissione alla riunione plenaria’, ha detto il portavoce del Cremlino.