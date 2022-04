Guerra, Putin: “Se la Russia sarà minacciata useremo armi segrete”

Il leader russo ha parlato di "minacce geopolitiche"

“Se la Russia sarà minacciata, risponderà con mezzi che i suoi avversari non hanno ancora”, ha detto il presidente Vladimir Putin in un discorso ai parlamentari a San Pietroburgo. Il leader russo ha parlato di “minacce geopolitiche” ed ha aggiunto: “Devono sapere che ci sarà una risposta, e sarà fulminea. Abbiamo strumenti che nessuno ha e li utilizzeremo, se necessario. Voglio che tutti lo sappiano”, è il suo avvertimento. Mosca accende nel frattempo la guerra del gas. Dopo lo stop per Polonia e Bulgaria, il presidente della Duma chiede di chiudere i rubinetti a tutti ‘i Paesi ostili’. ‘Vienna paga in rubli’, fa sapere il Cremlino, ma il cancelliere austriaco in un tweet accusa la propaganda russa dopo la notizia della Tass. In Italia flussi regolari dalla Russia, ma il governo è al lavoro per diversificare le fonti di approvvigionamento. I prossimi pagamenti a Mosca previsti a metà maggio. Allarme da Berlino: ‘Con l’embargo dell’energia Germania in recessione’.

Le violenze e gli abusi

Intanto gli Stati Uniti hanno ricevuto “informazioni credibili” secondo cui una unità militare russa avrebbe giustiziato ucraini che volevano arrendersi vicino a Donetsk. Lo ha dichiarato all’Onu l’ambasciatrice generale per la giustizia penale, Beth Van Schaack. Gli Usa hanno anche ricevuto rapporti che documentano “esecuzioni di persone alle quali erano state legate le mani, torture e violenze sessuali contro donne e ragazze”, tali da far ravvisare “abusi sistematici”. Intanto Kiev chiede agli Usa

altre armi, in particolare droni d’attacco e munizioni, richiesta che attende l’ok di Biden, il quale ha annunciato un discorso per questo pomeriggio e ha chiesto al Congresso fondi per l’Ucraina per 5 mesi.