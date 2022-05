Guerra in Ucraina, la Bielorussia lancia esercitazioni militari lampo

I russi lanciano l'assalto finale all'Azovstal

Oggi sono previste nuove operazioni di evacuazione da Mariupol verso Zaporizhzhia. Ieri sono arrivate 156 persone dalla città assediata, secondo Zelensky. E i russi lanciano l’assalto finale all’Azovstal. Visita del leader separatista Pushilin, primo funzionario filorusso ad andare a Mariupol. Sei stazioni ferroviarie sono state colpite ieri sera in bombardamenti russi nell’Ucraina centrale e occidentale. Esplosioni anche a Leopoli. La Bielorussia ha lanciato oggi esercitazioni militari lampo, non annunciate per testare la capacità di combattimento delle sue forze. Lo ha confermato il ministero della Difesa di Minsk,

Zelensky: “Obiettivo, l’integrità territoriale”

“L’obiettivo dell’Ucraina è ripristinare la sua integrità territoriale, inclusa la Crimea”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo virtualmente a un incontro del Wall Street Journal. “Ci auguriamo che la Crimea sarà parte dell’Ucraina”, dice Zelensky