Guerra in Ucraina, la Russia minaccia di tagliare il gas

La Russia minaccia apertamente di interrompere le forniture di gas naturale attraverso il gasdotto Nord Stream 1. Lo ha detto il vice premier russo Alexander Novak alla televisione di Stato nelle scorse ore.

“Abbiamo il pieno diritto di imporre un embargo al transito di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1, che oggi opera al 100%”, ha precisato Novak, sottolineando che un passo del genere potrebbe essere una risposta alla decisione tedesca di fermare l’approvazione per il progetto Nord Stream 2 in seguito all’invasione dell’Ucraina”. Novak ha detto che non è ancora stata presa un decisione, ma che questa direzione viene spinta dai politici europei e dalle loro accuse. La Russa invia circa sessanta miliardi di metri cubi di gas l’anno all’Europa attraverso la Germania, proprio tramite il Nord Stream 1