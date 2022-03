Ucraina: nuovo tentativo di tregua, ucciso un alto comandante russo

Ancora bombe a Mariupol: civili allo stremo

L’Ucraina entra nel 13esimo giorno di guerra e le città stremate e sotto assedio sperano nella tregua annunciata per stamani dai russi, la quarta dopo tre consecutive cadute nel vuoto. Dopo una notte di apparente diminuzione della violenza sul terreno – ma in cui è stato colpito un centro medico radiologico, senza conseguenze -, dalle 9 locali (le 8 italiane) il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato corridoi umanitari per evacuare i civili da Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol, suscitando qualche speranza dopo il nulla di fatto degli ultimi tentativi per i quali Mosca e Kiev si sono scambiati accuse di sabotaggio. A Mariupol l’assedio dura ormai da una settimana e le 200.000 anime che la abitano – nelle parole di Human Rights Watch – sono “intrappolati in un incubo gelato e senz’acqua né luce e vivono sotto la costante minaccia dei bombardamenti russi”. Il Pentagono ieri ha dichiarato di aver notato pochissimo movimento nelle truppe russe sul terreno. Oltre 1,7 milioni le persone fuggite dal Paese, di cui più di un milione in Polonia: lo afferma l’Onu. Nei prossimi giorni quarto round di colloqui tra Mosca e Kiev in Bielorussia. Macron e Scholz incontrano oggi il presidente cinese Xi. L’Ucraina annuncia intanto l’uccisione di un alto comandante russo a Kharkiv. Nella città colpito un impianto di medicina nucleare.

Il piano di emergenza per l’energia

Intanto Mosca mette anche l’Italia nella black-list dei ‘paesi ostili’, con l’obiettivo di colpire chi ha aderito alle sanzioni: i debiti verso i creditori stranieri nella lista nera potranno essere pagati in rubli. Le commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera iniziano oggi le votazioni sugli emendamenti al dl Ucraina. Cingolani annuncia che a giugno metà del gas dalla Russia sarà sostituito. Alla Commissione europea sarà presentato oggi il piano d’emergenza per l’energia, che punta a ridurre

dell’80% quest’anno la dipendenza dall’importazione di gas russo. IN AGGIORNAMENTO