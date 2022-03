Guerra in Ucraina, da Catania parte la gara di solidarietà

Beni di prima necessità e sistemazioni: il lavoro delle associazioni per assistere il popolo ucraino

CATANIA – Mentre l’attacco Russo all’Ucraina sta per entrare nella sua prima settimana, con i combattimenti che crescono di intensità e i profughi che si ammassano ai confini dell’Unione Europea, si moltiplicano le iniziative di solidarietà. In Sicilia sono tre le associazioni italo-ucraine che stanno coordinando la creazione e la gestione di punti di aiuto umanitari. Tra queste, l’associazione “I nuovi confini”, con sede a Catania, che sta facendo da collettore per tutte le iniziative della Sicilia orientale.

La corsa all’aiuto

La segretaria di Nuovi Confini Christina Asaulenko può passare solo pochi minuti al telefono: “Sono ore concitate – dice – siamo pieni di persone che vogliono donare e che danno disponibilità per ospitare dei bambini, e siamo al lavoro di continuo solo su questo”. L’associazione è infatti impegnata a raccogliere i materiali donati in tutta la zona del catanese, con uno sforzo logistico per organizzare lo stoccaggio e la spedizione di tutto.

In più, racconta Asaulenko, in queste ore la sua associazione è impegnata per coordinare l’arrivo in Sicilia di alcuni bambini in fuga dalla zona delle operazioni militari, e anche in questo caso il grande numero di persone che si sono offerte per ospitare i piccoli richiede uno sforzo organizzativo.

La raccolta

In questo ore, la rete informale degli ucraini in Sicilia è attiva per trovare materiali sanitari e altri generi di prima necessità per supportare la popolazione ucraina. Come si legge nei post dell’associazione Nuovi Confini, che ha istituito un punto di raccolta nella chiesa ortodossa di San Leone in piazza Santo Spirito, servono con urgenza antidolorifici tipo toradol, lidocaina spray e altri anestetici, e poi coagulanti, antibiotici, cefaloaspirine o pennicillina, bendaggi, lacci emostatici, valigette di pronto soccorso, disinfettanti, flebo e aghi per flebo, aghi e fili per sutura, sparapunti o suturatrice.

In più, l’associazione raccoglie anche pannolini per neonati e anziani, igienizzanti e salviettine umidificate, shampoo, saponi, assorbenti, spazzolini e dentifricio, alimenti di lunga scadenza come pasta e scatolame, vestiti invernali per i bambini.

La manifestazione

La stessa associazione Nuovi Confini è tra gli organizzatori della manifestazione per la pace che si terrà a Catania nel pomeriggio di sabato prossimo, in piazza Roma. Al raduno di piazza parteciperanno i membri della comunità ucraina a Catania.