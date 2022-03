Ucraina, sirene in quasi tutto il paese: condominio bombardato a Kiev DIRETTA

Missili ai confini con l'Ue. Vertice tra Usa e Cina

Le sirene suonano ancora una volta nella gran parte dell’Ucraina: in almeno 19 delle 24 province del Paese la nottata è stata ancora di paura sotto il fuoco dell’artiglieria russa. Zelensky torna a chiedere alla Nato di istituire una no-fly zone sull’Ucraina: altrimenti è “solo questione di tempo” prima che un missile russo cada sul territorio dell’Alleanza atlantica, afferma. Ieri distrutta una base militare a 25 km dal confine con la Polonia. Nella notte le sirene d’allarme hanno risuonato in almeno 19 delle 24 regioni ucraine, secondo i media locali. Oggi al via la grande esercitazione militare delle truppe Nato in Norvegia. Oltre 800 persone arrestate in Russia per manifestazioni contro la guerra.

Il vertice a Roma

Oggi a Roma vertice sull’Ucraina tra il consigliere alla Sicurezza nazionale americano Sullivan e il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Yang. Un incontro che arriva mentre filtrano indiscrezioni sulla richiesta della Russia di assistenza militare, inclusi droni, ed economica alla Cina. Per Sullivan e Jiechi è il primo incontro dallo scorso ottobre, il primo faccia a faccia quindi da quando è iniziata la guerra. La Cina non ha mai condannato l’attacco di Mosca ma si è astenuta, anziché votare ‘no’, sulla risoluzione dell’Onu contro la Russia. Solo alcuni giorni fa il presidente cinese Xi Jinping ha però usato per la prima volta il termine ‘guerra’, tanto sgradito al suo alleato Vladimir Putin. L’ambasciata di Pechino a Washington afferma intanto di “non aver mai sentito parlare” di una richiesta di armi fatta alla Cina dalla Russia, come affermato invece da fonti Usa citate dai media che parlano anche di una richiesta di assistenza economica. I colloqui tra la delegazione di Mosca e quella di Kiev riprendono oggi in videoconferenza. Zelensky afferma da parte sua di impegnarsi a continuare le trattative con Mosca e cercare un incontro con Putin. Di Maio oggi va in Romania e Moldavia.

LA DIRETTA

8.45 – La Cina “è profondamente preoccupata e addolorata per la situazione in Ucraina”: è la risposta del portavoce dell’ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu, in merito alla presunta richiesta della Russia a Pechino di forniture militari, secondo quanto anticipato dal Financial Times. “Speriamo con sincerità che la situazione si allenti e la pace torni presto”, ha aggiunto Liu, precisando comunque “di non averne mai sentito parlare”. La priorità della Cina è di “impedire che la situazione di tensione in Ucraina possa sfuggire dal controllo. E’ una situazione davvero sconcertante”.

8.20 – L’aeroporto Antononv, nel nord di Kiev, è stato colpito dai bombardamenti russi. Lo riferisce la Bbc citando le autorità cittadine.

8.00 – Un condominio di nove piano sarebbe stato bombardato a Kiev: risulterebbero al momento almeno due morti

7.50 – L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si dice preoccupata dalla possibilità che la guerra in Ucraina possa peggiorare la situazione sul fronte del Covid-19. Il tasso di vaccinazione ucraino è al 34%.