Guerra in Ucraina: ‘Colpito grande deposito di carburante a Kiev’ DIRETTA

Un terribile bilancio: morti 135 bambini

Il mondo occidentale si stringe intorno all’Ucraina, ormai sotto assedio da oltre un mese. L’UE continuerà ad assicurare aiuti politici, finanziari,materiali e umanitari all’Ucraina. Sinora ha approvato sanzioni massicce contro Russia e Bielorussia, che stanno avendo effetti pesanti, ed è pronta a chiudere

scappatoie”. Lo si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo. Zelensky ha ringraziato l’Ue per le sanzioni, anche se tardive, poi, riferendosi a Orban, lo ha invitato a decidere che rapporti avere con la Russia.

I raid con le bombe al fosforo e le deportazioni

Biden, da Bruxelles ha messo in guardia Putin: “Risponderemo all’uso di armi chimiche da parte di Mosca, la Nato risponderà”, e ha preannunciato la possibilità di inviare “ulteriori apparecchiature, inclusi sistemi di difesa aerea”. I tentativi di accerchiare Kiev e di bloccare Chernihiv sono falliti, secondo l’intelligence ucraina. Una nave da sbarco è stata distrutta e altre due danneggiate durante l’attacco al porto occupato di Berdyansk. I russi hanno compiuto nuovi raid con bombe al fosforo. Per Kiev 400mila ucraini sono stati

“deportati”.

LA DIRETTA

10.12 – Ucraina, Ue e Usa lanciano il fondo miliardario per l’assistenza

10.00 – Sale a 135 il numero dei bambini morti in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa. Lo afferma l’ufficio della Procura ucraina in un aggiornamento condiviso dal Parlamento di Kiev sul suo profilo Twitter: “Ad oggi 25 marzo, 135 bambini sono morti in Ucraina a causa dell’aggressione dell’esercito russo. 184 bambini sono rimasti feriti”. Ieri il bilancio dei bambini morti era 128.

9.30 – Il ministero russo della Difesa comunica che missili Kalibr hanno colpito e distrutto il maggiore deposito di carburante rimasto a disposizione dei militari ucraini, vicino Kiev. Lo riferisce Interfax.

9.00 – L’Ucraina ha aggiornato negli ultimi giorni la sua lista di richiesta d’assistenza militare aggiuntiva da parte del governo degli Stati Uniti, inserendo centinaia di missili antiaerei e anticarro in più rispetto a quanto fatto in precedenza. Lo rivela un documento pubblicato dalla Cnn. La lista mostra un crescente bisogno di missili Stinger e Javelin, 500 unità di entrambi e poi jet, elicotteri d’attacco e sistemi antiaerei come l’S-300.

8.30 – Europa e Stati Uniti forniranno in tutto oltre 1,5 miliardi di euro in assistenza umanitaria all’Ucraina. Lo indicano la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente degli Usa, Joe Biden, in una dichiarazione congiunta a margine del vertice Ue. Oltre 1 miliardo di dollari in assistenza umanitaria da parte degli Usa e 550 milioni di euro dall’Ue. Biden visiterà oggi le truppe Usa stanziate a Rzeszow, in Polonia a circa 100 chilometri dal confine con l’Ucraina