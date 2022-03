Guerra, l’ambasciatore russo in Italia: i nostri rapporti si sono rivoltati

Il diplomatico torna anche sull'aiuto durante l'emergenza Covid

ROMA – L’ambasciatore russo Sergey Razov smentisce ogni ipotesi di “minaccia nucleare” ventilata da Usa e Ue e critica l’Italia con la quale “in questi anni erano stati costruiti dei ponti” e “ora è tutto rivoltato”. Ribadisce che a Mariupol “sono state colpite solo basi militari” e si dice “preoccupato” per l’uso che si potrà fare in Ucraina delle “armi italiane date anche ai civili”.

Poi ricorda la missione umanitaria durante il Covid: “Al popolo italiano è stata tesa una mano di aiuto, ma se qualcuno morde quella mano non è onorevole”. Intercettato dai giornalisti mentre depositava la querela contro alcuni media italiani responsabili, tra l’altro, di seguire “solo i messaggi di parte ucraina”, l’ambasciatore ricorda che “sono in corso trattative con l’Ucraina e speriamo in esiti positivi”.

Nei giorni scorsi proprio l’aiuto all’Italia durante la prima fase della pandemia era stato oggetto di contestazione al ministro della difesa Lorenzo Guerini

