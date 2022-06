Guerra, Usa: fra qualche settimana Russia controllerà Lugansk

Ancora ottimista però Zelensky, secondo il quale "il Donbass tiene duro"

ROMA – E’ probabile che la Russia arrivi a controllare l’intera regione ucraina del Lugansk nel giro di poche settimane, dice un funzionario della Difesa Usa citato dal Washington Post.

Ancora ottimista però Zelensky, secondo il quale “il Donbass tiene duro”. Civili in fuga dall’Azot dopo l’incendio.

La Cina non ha mai fornito supporto materiale alla Russia nella guerra, assicura il ministro Wei.

Ucciso nei combattimenti di Severodonetsk Jordan Gatley, soldato britannico che si era licenziato dall’Esercito di Sua Maestà lo scorso marzo.

Entro stasera la spiaggia di Mariupol sarà completamente sminata assicura il ministero della Difesa russo.

Intanto l’Ucraina crea 2 corridoi terrestri attraverso Polonia e Romania per esportare grano ed evitare una crisi alimentare globale. Ed è anche in trattativa con gli stati baltici per aggiungere un terzo corridoio per le esportazioni alimentari.