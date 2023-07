Guida al Festino: il carro, il corteo e le manifestazioni

Cosa dobbiamo aspettarci dal Festino numero 399.

Il tema del sogno è la suggestione solista che caratterizza la sinfonia del Festino numero 399. In attesa di quello del quarto centenario. “Quest’anno il tema del Festino sarà il sogno di Girolama La Gattuta, la visione onirica di Santa Rosalia che rivela alla popolana di Ciminna l’ubicazione dei suoi resti mortali”, ha ricordato l’assessore alla Cultura, Giampiero Cannella, in sede di presentazione. Un sogno concreto, con una guida per orientarsi. (nella foto pubblicata sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi, l’arcivescovo, monsignor Corrado Lorefice e il sindaco, Roberto Lagalla).

Il corteo con il carro

Saranno don Pino Puglisi e Biagio Conte, il beato ucciso dalla mafia e il missionario laico scomparso sei mesi fa, i protagonisti, con la Santuzza, del corteo di venerdì 14 luglio. Nella quarta stazione, a Porta Felice, ci sarà la proiezione di grandi immagini che riprodurranno proprio le figure di Fratel Biagio e di Don Pino. Ha sottolineato l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice: “Rosalia scende dal monte della città, perché Dio è sceso e scenderà sempre e comunque, finché ci sarà un solo uomo o una sola donna che soffre. Pino Puglisi e Biagio Conte, come Rosalia, sono scesi in campo per questo, perché testimoni di un Dio che scende in campo”.

La peste e la luce

Il contrasto tra peste e liberazione, tra buio e luce, è il canovaccio naturale di un racconto secolare che si rinnova. La prima stazione darà il riscontro figurato della pestilenza. “Figuranti, moderni appestati vestiti di nero – si legge nella nota del Comune – appariranno dai balconi del palazzo Reale lasciando cadere altrettanti drappi neri, segnando l’arrivo della peste in città”. La narrazione sarà a cura di Salvo Piparo. Poi, quel sogno di salvezza prenderà piede: “Grandi immagini pittoriche che richiameranno i simboli della salvezza e dell’iconografia di Rosalia proiettate sul fronte della Cattedrale, accoglieranno l’arrivo del Carro Trionfale”.

“Il Carro all’arrivo del teatro del Sole, si fermerà in attesa dell’intervento acrobatico al centro di piazza Vigliena a cura dei Sonics – ecco la terza stazione, che precede quella di Biagio e Don Pino -. Apparizione dal balcone dell’attrice Rori Quattrocchi che omaggerà la Santuzza leggendo un testo di Franco Scaldati, che verrà ricordato a dieci anni dalla sua scomparsa”. Da qui, una rincorsa verso la gioia che terminerà con i proverbiali fuochi.

Le manifestazioni religiose

Nutrito il programma delle manifestazioni religiose. Venerdì 14 luglio, alle 9.30, in Cattedrale, sarà celebrata la Divina Liturgia Ortodossa presieduta da monsignor Juraj Stransky, arcivescovo ortodosso di Michalovce e Košice (Slovacchia) con la partecipazione delle comunità ortodosse di Palermo e la presenza dell’arcivescovo Lorefice.

Alle 17, il concerto delle campane della Cattedrale. Alle 17.05, la Messa presieduta dal parroco, monsignor Filippo Sarullo. Alle 18.30, l’intrattenimento musicale sul sagrato e per le vie del Centro. Alle 10, i Solenni Vespri Pontificali, celebrati dall’arcivescovo.

Gli appuntamenti di sabato

Gli appuntamenti di sabato 15 luglio prevedono, come annuncia la nota dell’arcidiocesi: “La Solenne S. Messa Pontificale presieduta da Sua Em.za Rev.ma il Card. Salvatore De Giorgi, Arcivescovo Emerito di Palermo, con la partecipazione dell’Arcivescovo di Palermo, dei Vescovi di Sicilia, del Sindaco, delle Autorità civili e militari, del Capitolo Metropolitano, del Capitolo Palatino, del Clero e del Seminario”.

Alle 19: “La Solenne Processione cittadina dell’Urna contenente le sacre reliquie di Santa

Rosalia. Itinerario: corso Vittorio Emanuele, Quattro Canti (canto del Te Deum e affidamento

alla Città), piazza Marina e il messaggio dell’Arcivescovo alla città”. Queste saranno le emozioni del Festino numero 399, in attesa del quarto centenario. (rp)