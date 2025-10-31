Guida sicura senza rischi, via al progetto: “Serve cultura collettiva”

I lavori del tavolo tecnico aperti a Palazzo Comitini

PALERMO – “La sicurezza stradale non è soltanto una questione di infrastrutture o di regole, ma una cultura collettiva da costruire giorno per giorno”. Con queste parole il direttore generale della Città Metropolitana di Palermo, Nicola Vernuccio, ha aperto i lavori del tavolo tecnico del progetto Safe driving without risks-guida sicura senza rischi, riunitosi a Palazzo Comitini.

Il progetto

Il progetto, finanziato da Anci, si inserisce nel quadro delle azioni della Città Metropolitana per la promozione della mobilità sicura e responsabile, in continuità con gli interventi infrastrutturali già avviati sul territorio. Durante l’incontro sono state definite le linee operative e il calendario delle attività che coinvolgeranno quattro istituti scolastici del territorio: Iiss Ernesto Ascione e liceo classico Giuseppe Garibaldi di Palermo, liceo Francesco Scaduto di Bagheria, liceo Felicia e Peppino Impastato di Partinico.

Formazione e partecipazione attiva

Il progetto prevede un insieme di azioni integrate che combinano formazione, comunicazione e partecipazione attiva: formazione dei docenti, per rafforzare la cultura della sicurezza stradale nelle scuole; campagna di comunicazione territoriale, per diffondere messaggi di prevenzione e responsabilità attraverso media locali e canali digitali.

E inoltre, contest creativo, che coinvolgerà gli studenti nella creazione di una strategia di comunicazione e nella produzione di messaggi sociali e multimediali destinati ai loro coetanei, con l’obiettivo di costruire un dialogo autentico e diretto sui temi della guida sicura; eventi educativi e laboratori territoriali, pensati per promuovere la collaborazione tra istituzioni, scuole e comunità locali.