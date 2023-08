Lascari, arrestato per un incidente mortale: aveva assunto droga

Ricostruita la dinamica di quanto accaduto il 6 maggio

PALERMO – Avrebbe assunto droga provocando un incidente stradale nel quale ha perso la vita la persona che viaggiava in auto con lui. L’accusa per un 30enne di origini messinesi, coetaneo della vittima, è di omicidio stradale aggravato. L’uomo è finito agli arresti domiciliari al termine delle indagini condotte dai carabinieri e dalla Procura di Termini Imerese, in provincia di Palermo.

L’incidente a Lascari

L’ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari, evidenzia lo “stato di ebrezza alcolica e di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti”. Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri di Lascari, dove il 6 maggio avvenne l’incidente, anche attraverso la consulenza di tecnici nominati dalla Procura.

Braccialetto elettronico

Ricostruita la dinamica dell’incidente autonomo avvenuto a Lascari lo scorso 6 maggio: anche la vittima era della provincia di Messina. All’arrestato, al quale era già stata immediatamente ritirata la patente di guida, è stato applicato il braccialetto elettronico.