Gupe Catania, derby verità allo Sporting Center

Il team manager Mineo: "Ogni partita sarà una finale"

CATANIA – Non disunirsi, per trovare la via maestra. È questo l’imperativo in casa ‘A Ricchigia Gupe Volley Catania alla vigilia di un derby, quello in programma sabato alle ore 17:00 allo Sporting Center di Sant’Agata Li Battiati contro l’Universal, di capitale importanza per alimentare le speranze di salvezza.

La giornata numero 19 sancirà, per i rossoblù, uno snodo importante per le sorti del campionato. Un torneo lungo, ricco di interruzioni, imprevisti e purtroppo fin qui pochi risultati. Di certo quello che non manca è la motivazione, componente che da sempre contraddistingue Gupe per spirito e attitudine.

Il derby di sabato è una sfida tra formazioni molto diverse. Una delle squadre più giovani dell’intero torneo contro una delle più esperte, con diversi ex in organico. Pino Mineo, team manager Gupe Volley, presenta così il match: “Che sia un derby poco importa – esordisce Mineo – ogni partita è una finale e i ragazzi sanno che bisogna vincere. Li vedo affamati e dico loro di trovare la fiducia nei propri mezzi, dimostrando il proprio valore su cui la società ha creduto e puntato. Ma soprattutto, desidero trasmettergli l’orgoglio Gupe”.

Appuntamento per le ore 17:00, quando il PalaGupe sarà teatro di una sfida che si preannuncia senza esclusione di colpi, da disputare con il coltello fra i denti. Sarà così, fino alla fine della regular season.