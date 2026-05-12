 Hantavirus, negativo il paziente del Veneto
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Hantavirus, il paziente del Veneto ha effettuato il test ed è negativo

laboratorio analisi
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al ministero della Salute
ROMA
di
1 min di lettura

ROMA – Il paziente veneto “ha effettuato il test ed è negativo all’hantavirus”. Lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al ministero della Salute, intervenendo a Radio anch’io.

“Il fatto che il paziente veneto sia negativo non significa che non potrebbe, un domani, positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare il fatto che sia asintomatico e abbia un test oggi negativo. Ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza, ci lascia buone speranze”, ha aggiunto il direttore della prevenzione al ministero della Salute, intervenendo a Radio anch’io.

Gli altri quattro passeggeri che erano a bordo dell’aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, “sono asintomatici, sono in sorveglianza attiva e sono in isolamento fiduciario“.

“Voglio ribadire – ha concluso – che non abbiamo predisposto alcuna quarantena obbligatoria. L’isolamento fiduciario è semplicemente un consiglio che gli operatori di sanità pubblica danno al passeggero che in quel momento è asintomatico o che potrebbe presentare dei sintomi per evitare che ci sia una diffusione del virus”.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI