Lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al ministero della Salute

ROMA – Il paziente veneto “ha effettuato il test ed è negativo all’hantavirus”. Lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al ministero della Salute, intervenendo a Radio anch’io.

“Il fatto che il paziente veneto sia negativo non significa che non potrebbe, un domani, positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare il fatto che sia asintomatico e abbia un test oggi negativo. Ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza, ci lascia buone speranze”, ha aggiunto il direttore della prevenzione al ministero della Salute, intervenendo a Radio anch’io.

Gli altri quattro passeggeri che erano a bordo dell’aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, “sono asintomatici, sono in sorveglianza attiva e sono in isolamento fiduciario“.

“Voglio ribadire – ha concluso – che non abbiamo predisposto alcuna quarantena obbligatoria. L’isolamento fiduciario è semplicemente un consiglio che gli operatori di sanità pubblica danno al passeggero che in quel momento è asintomatico o che potrebbe presentare dei sintomi per evitare che ci sia una diffusione del virus”.