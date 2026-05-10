 Hantavirus, il ministro della Salute: "Non c'è il rischio pandemia"
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Hantavirus, il ministero rassicura: “Non c’è il rischio pandemia”

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Le parole del dipartimento prevenzione
L'ALLERTA
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ROMA – Prr quanto riguarda Hantavirus “non c’è il rischio di una nuova pandemia, non ci troviamo nella stessa situazione del Covid, attualmente non c’è nessun allarme: è un virus diverso dal Covid seppure più letale, a basso contagio; la principale trasmissione è attraverso saliva, urina, feci di roditori e solo in piccola parte per via aerea e inter-umana”. Così a Rai News24 la capo del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, Mara Campitiello.

“ll periodo di incubazione è lungo, quindi è giusto consigliare l’isolamento – aggiunge -. La contagiosità sembra non essere in fase pre-clinica ma al momento dei sintomi. Attualmente i 4 passeggeri non presentano alcun sintomo”.

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