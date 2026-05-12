Il giovane era sul volo sul quale aveva viaggiato la sudafricana morta per il virus

Un giovane calabrese con sintomi riconducibili all’Hantavirus sarà trasferito allo Spallanzani di Roma. Il 25enne, che era già in quarantena, si trovava a bordo del volo KLM sul quale aveva viaggiato anche la donna sudafricana poi deceduta dopo aver contratto il virus. Il ragazzo verrà sottoposto ad accertamenti ed esami clinici per verificare un’eventuale positività.

Hantavirus, il calabrese ricoverato e il veneto negativo

Nelle stesse ore arrivano invece notizie rassicuranti sul caso della persona in isolamento in Veneto, anch’essa entrata in contatto con la donna olandese morta successivamente a causa del virus. “È negativo il test Hantavirus della persona in isolamento” in Veneto, ha confermato Maria Rosaria Campitello, capo del dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, intervenendo a Rai Radio 1.

“Non bisogna abbassare la guardia”

La dirigente del Ministero ha però invitato alla cautela: “Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare perché è asintomatico, ha un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza, però ci lascia buone speranze”.

Schillaci: “Nessun pericolo in Italia”

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della Salute Orazio Schillaci: “Sul virus c’è in Italia una situazione di assoluta tranquillità. Le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente di questo volo sono monitorate con attenzione. Quindi non c’è nessun allarmismo”.

“Sono assolutamente tranquillo e voglio tranquillizzare gli italiani che oggi non c’è nessun pericolo”, ha aggiunto Schillaci parlando con i giornalisti a margine delle celebrazioni della Giornata nazionale dell’infermiere a Roma.

La nave MV Hondius verso Rotterdam

Nel frattempo continua a essere monitorata anche la situazione della nave da crociera MV Hondius, dove era stato individuato un focolaio di Hantavirus. Dopo aver completato lo sbarco degli ultimi passeggeri, l’imbarcazione ha lasciato il porto di Granadilla de Abona, nelle Canarie, dirigendosi verso l’Olanda. “Si prevede che la MV Hondius impiegherà sei giorni per salpare fino a Rotterdam”, ha spiegato la compagnia Oceanwide Expeditions in un comunicato.

L’arrivo della nave nei Paesi Bassi è previsto per domenica 17 maggio. A bordo della nave si trovano ancora 25 membri dell’equipaggio, 2 componenti del personale medico e il corpo di un passeggero tedesco deceduto, indicato come il paziente numero uno del focolaio.

Hantavirus, è già corsa al vaccino

Il focolaio di Hantavirus registrato sulla nave da crociera Mv Hondius ha riacceso l’attenzione della comunità scientifica sulla ricerca di un vaccino contro il virus, attualmente non ancora disponibile ma considerato sempre più vicino. Tra le aziende interessate figura anche Moderna, già nota per aver sviluppato rapidamente il vaccino anti-Covid nel 2020.

Parallelamente, alcuni gruppi di ricerca stanno lavorando da tempo su soluzioni dedicate ai diversi ceppi di hantavirus. Tra questi c’è il virologo Jay Hooper dell’US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases di Frederick, nel Maryland, che in un’intervista a Nature ha spiegato come “i dati di Fase I del vaccino sono promettenti ma ci sono diversi ostacoli per arrivare a produrlo”.

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