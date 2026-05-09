Hantavirus sulla nave Mv Hondius, a bordo un epidemiologo italiano

Il ministero della Salute: “Supporta le attività assistenziali legate all’emergenza”

ROMA – Sulla nave da crociera Mv Hondius, dove è stato segnalato un focolaio di Hantavirus, dal 6 maggio è presente anche un medico epidemiologo italiano dello staff sanitario dell’Ecdc.

Lo rende noto il ministero della Salute, spiegando che il professionista è salito a bordo “a supporto delle attività assistenziali legate all’emergenza”.

La compagnia Oceanwide Expeditions ha nel frattempo aggiornato il quadro relativo ai passeggeri presenti sulla nave.

Secondo quanto riferito dal ministero, le valutazioni condivise dall’Organizzazione mondiale della sanità e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie indicano “un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa”.