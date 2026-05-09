 Hantavirus sulla Mv Hondius, a bordo un epidemiologo italiano
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Hantavirus sulla nave Mv Hondius, a bordo un epidemiologo italiano

Covid
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Il ministero della Salute: “Supporta le attività assistenziali legate all’emergenza”
l'emergenza
di
1 min di lettura

ROMA – Sulla nave da crociera Mv Hondius, dove è stato segnalato un focolaio di Hantavirus, dal 6 maggio è presente anche un medico epidemiologo italiano dello staff sanitario dell’Ecdc.

Lo rende noto il ministero della Salute, spiegando che il professionista è salito a bordo “a supporto delle attività assistenziali legate all’emergenza”.

La compagnia Oceanwide Expeditions ha nel frattempo aggiornato il quadro relativo ai passeggeri presenti sulla nave.

Secondo quanto riferito dal ministero, le valutazioni condivise dall’Organizzazione mondiale della sanità e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie indicano “un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa”.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI