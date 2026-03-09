 Campobello di Mazara, scoperto dai carabinieri con la droga a casa
Hashish e marijuana in casa, scatta l’arresto a Campobello di Mazara

Nel Trapanese
DROGA
CAMPOBELLO DI MAZARA (TRAPANI) – Carabinieri della stazione di Campobello di Mazara (Trapani) hanno arrestato un 47enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, scattata mentre gli notificavano un atto amministrativo per il forte odore di droga, militari dell’Arma hanno sequestrato mezzo chilo di marijuana e un chilo di hashish, oltre a 4.300 euro in contanti.

Il denaro è ritenuto provento dello spaccio. In sede di convalida dell’arresto per il 47enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Si tratta del secondo sequestro di droga registrato in Sicilia nelle ultime ore. A Palermo, infatti, i carabinieri hanno scovato oltre due chili di cocaina in possesso di un catanese residente nel capoluogo siciliano.

