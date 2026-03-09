La droga avrebbe fruttato 300mila euro

PALERMO – Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Piazza Verdi, con il supporto dei colleghi del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un catanese di 34 anni, domiciliato nel capoluogo siciliano, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione domiciliare, eseguita con l’ausilio del cane antidroga Nadia, militari dell’Arma hanno sequestrato due chilogrammi di cocaina che, secondo stime degli investigatori, avrebbe permesso di fruttare guadagni illeciti per circa 300.000 euro. Dopo la contestazione del reato l’uomo è stato condotto in carcere.