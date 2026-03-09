 Palermo, trovato con 2 chili di cocaina in casa: arrestato catanese
Palermo, trovato con due chili di cocaina in casa: arrestato un catanese

La droga avrebbe fruttato 300mila euro
PALERMO – Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Piazza Verdi, con il supporto dei colleghi del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un catanese di 34 anni, domiciliato nel capoluogo siciliano, per spaccio di sostanze stupefacenti.  

Durante una perquisizione domiciliare, eseguita con l’ausilio del cane antidroga Nadia, militari dell’Arma hanno sequestrato due chilogrammi di cocaina che, secondo stime degli investigatori, avrebbe permesso di fruttare guadagni illeciti per circa 300.000 euro. Dopo la contestazione del reato l’uomo è stato condotto in carcere.

