I camper dell’Asp alla Maratona di Palermo: screening gratuiti

Saranno presenti anche i veterinari per la prevenzione del randagismo

PALERMO – Anche quest’anno l’Asp di Palermo sarà presente con i camper della prevenzione alla Maratona di Palermo. Non solo screening oncologici e vaccinazioni, domani (sabato 18 novembre), dalle ore 10 alle 14, all’interno dell’Expo di Piazza Castelnuovo gli operatori dell’Azienda sanitaria del capoluogo proporranno anche lo screening visivo pediatrico e lo screening logopedico pediatrico per i bambini tra 3 e 8 anni.

Presenti in Piazza Castelnuovo anche i veterinari dell’Asp che, nell’ambito delle iniziative per la prevenzione del randagismo, impianteranno gratuitamente i microchip ai cani.

A bordo di 5 camper ed all’interno dei gazebo, l’Azienda sanitaria del capoluogo, proporrà una lunga serie di prestazioni, tutte gratuite e con accesso diretto: screening del tumore della mammella (mammografia per donne di età compresa tra 50 e 69 anni); screening del tumore del colon retto (distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per persone tra 50 e 69 anni); screening visivo pediatrico (bambini tra 3 e 8 anni); screening logopedico pediatrico (bambini tra 3 e 8 anni); vaccinazioni antinfluenzali, anticovid e tradizionali; sportello amministrativo; prevenzione del randagismo.