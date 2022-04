I carabinieri donano 50 uova di Pasqua ai bambini dello Zen

I doni sono stati messi a disposizione dal supermercato MD

PALERMO – La collaborazione fra l’arma dei carabinieri e “L’Albero della Vita Onlus” continua a dare i suoi frutti per il sostegno alle famiglie che vivono nel quartiere Zen di Palermo: la stazione Palermo San Filippo Neri ha infatti donato 50 uova di Pasqua, messe a disposizione dal supermercato “MD” per i bambini delle famiglie sostenute dal programma di contrasto alla povertà “Varcare la Soglia”, promosso da “L’Albero della Vita” e realizzato a Palermo in collaborazione con l’associazione partner “Bayty Baytik”: sono stati, insieme ai carabinieri, gli educatori a consegnare le uova ai piccoli.

I carabinieri del comando Provinciale di Palermo, oltre alle consuete attività di controllo e prevenzione, si sono prodigati per fornire assistenza sul territorio in particolar modo alle fasce più deboli.