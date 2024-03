I consiglieri palermitani a Roma: “Più soldi per personale e partecipate”

Incontro al ministero dell'Economia

PALERMO – “Esplorare la possibilità di intervenire sul blocco dei corrispettivi per le aziende municipalizzate e l’anticipo del cronoprogramma per il raggiungimento del full time e delle progressioni di carriera per il personale in servizio in tempi più rapidi rispetto a quelli attualmente previsti”. È quello che hanno chiesto i componenti della Commissione Bilancio del Comune di Palermo nell’incontro al ministero dell’Economia e Finanza a Roma con il sottosegretario Sandra Savino e il direttore generale dell’Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni.

L’incontro

La delegazione palermitana, formata di consiglieri comunali Domenico Bonanno, Mariangela Di Gangi, Gianluca Inzerillo e Carmelo Miceli, ha prospettato la possibilità “di rivedere il piano di riequilibrio e di ragionare su interventi sul tema dei servizi e delle condizioni che riguardano le partecipate e sul fondamentale tema del dissesto funzionale e la connessa politica del personale”. “Su questi argomenti ci saranno nuove interlocuzioni nei prossimi mesi al fine di verificare – affermano i consiglieri – eventuali provvedimenti propedeutici allo sblocco di politiche di assunzione per rafforzare specifici comparti dell’amministrazione, finalizzati al superamento del dissesto funzionale e ad innalzare la qualità dei servizi ai cittadini”.