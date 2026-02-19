 Danni del ciclone Harry, Schifani torna nel Messinese
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

I danni del ciclone Harry, Schifani torna a Santa Teresa di Riva

Saranno consegnati i lavori per le opere di protezione del litorale
I LAVORI
di
1 min di lettura

PALERMO – Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani domani alle 10 sarà a Santa Teresa di Riva per la consegna dei lavori delle opere di protezione del litorale jonico della provincia di Messina. L’appalto è gestito dalla Struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dallo stesso governatore.

Poi vertice in prefettura a Messina

Schifani farà anche il punto sui cinque cantieri in somma urgenza, tre dei quali già avviati e due in fase di affidamento, dopo i danni provocati dal ciclone Harry. A seguire, alle 11.45, il presidente incontrerà i sindaci dei Comuni della zona jonica in prefettura a Messina. Schifani sarà accompagnato dal dirigente generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina e dal responsabile del coordinamento di tutte le strutture che si occupano di interventi urgenti volti a mitigare le conseguenze del maltempo Duilio Alongi.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI