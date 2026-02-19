I danni del ciclone Harry, Schifani torna a Santa Teresa di Riva

Saranno consegnati i lavori per le opere di protezione del litorale

PALERMO – Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani domani alle 10 sarà a Santa Teresa di Riva per la consegna dei lavori delle opere di protezione del litorale jonico della provincia di Messina. L’appalto è gestito dalla Struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dallo stesso governatore.

Poi vertice in prefettura a Messina

Schifani farà anche il punto sui cinque cantieri in somma urgenza, tre dei quali già avviati e due in fase di affidamento, dopo i danni provocati dal ciclone Harry. A seguire, alle 11.45, il presidente incontrerà i sindaci dei Comuni della zona jonica in prefettura a Messina. Schifani sarà accompagnato dal dirigente generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina e dal responsabile del coordinamento di tutte le strutture che si occupano di interventi urgenti volti a mitigare le conseguenze del maltempo Duilio Alongi.