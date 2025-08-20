Pippo Baudo, i funerali e l’addio al gentiluomo della tv – LA DIRETTA

Le esequie del presentatore. I nostri aggiornamenti

MILITELLO VAL DI CATANIA– Le esequie di Pippo Baudo richiamano autorità, celebrità e cittadini affezionati al loro compaesano, a Militello Val di Catania. Un momento di lutto e affetto da seguire insieme con la nostra diretta.

LA DIRETTA

Iniziata la Santa Messa.

Arrivato anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, originario di Paternò e siciliano come Pippo Baudo. Accanto a lui, in chiesa, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Tra i presenti: Dina Minna, collaboratrice del conduttore per 36 anni, Lorella Cuccarini, Al Bano Carrisi, Alberto Matano, Salvo La Rosa, Gigi D’Alessio e Michele Guardì. Il regista de “I Fatti Vostri”, originario di Casteltermini, si è avvicinato commosso al feretro.

Tra i primi ad entrare nel Santuario di Santa Maria della Stella, i figli di Pippo Baudo, Tiziana e Alessandro. Quest’ultimo è arrivato dall’Australia dove vive con la sua famiglia.

Parecchi gli interventi dei sanitari a causa del caldo. Un esponente dell’Arma dei carabinieri è stato soccorso dopo essere stato colto da malore.

Tante persone sono in attesa che si celebri l’addio, con i funerali di Pippo Baudo, il gentiluomo della tv. L’inizio della cerimonia è fissato per le 16.

“Fiorello è il suo erede” (guarda il video)

Le parole del vescovo (guarda il video)

“Pippo Baudo per noi è un familiare, legato alla nostra comunità, quindi il dolore è sentito e profondo. Ieri ho incontrato Dina, la sua assistente, e mi ha detto che Pippo ci teneva ad essere sepolto qui: lo abbiamo accolto rispettando le indicazioni della famiglia. Siamo qui perché Pippo ci teneva”. Lo afferma il sindaco di Militello in val di Catania, Giovanni Burtone, mentre assiste al flusso di persone che stanno rendendo omaggio nella chiesa di Santa Maria della Stella al presentatore. La salma è arrivata ieri sera da Roma accompagnata dalla figlia Tiziana, dall’assistente Dina e dai nipoti.

Presiederà la cerimonia il vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero Peri. Concelebreranno sedici sacerdoti tra cui il parroco don Giuseppe Luparello e don Giulio Albanese, padre spirituale di Baudo, che detterà l’omelia.

Confermata la presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa, del ministro delle Imprese e del Made in Italy, senatore Adolfo Urso, del sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi (in rappresentanza del Governo), del presidente della Regione Renato Schifani, del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. La liturgia sarà animata dal coro parrocchiale. Dopo il rito funebre, il feretro si dirigerà al cimitero di Militello dove ci sarà la tumulazione nella cappella di famiglia nel cimitero.