I lavori di Terna per il collegamento alla cabina Università

Come cambierà il traffico

PALERMO – A partire dal 25 maggio entreranno nella fase finale i lavori Terna a Palermo per il collegamento alla rete elettrica nazionale della nuova cabina primaria dell’Università, un intervento finalizzato a rafforzare l’affidabilità della rete elettrica cittadina e a migliorare la qualità del servizio nell’area urbana. Le attività interesseranno corso Re Ruggero e comporteranno modifiche temporanee alla viabilità.

Come cambia il traffico a Palermo

Nel dettaglio, per 25 giorni sarà chiusa al traffico la corsia lato monte di corso Re Ruggero. Il collegamento da piazza Indipendenza verso l’Università e l’ospedale sarà garantito utilizzando la corsia centrale, con senso di marcia temporaneamente invertito. Il traffico diretto verso piazza Indipendenza sarà invece deviato da corso Tukory verso via Luigi Cadorna e via del Bastione.

Il piano operativo del cantiere è stato definito da Terna in coordinamento con l’Ufficio Traffico e la polizia municipale di Palermo, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e assicurare la continuità della mobilità veicolare durante tutte le fasi dei lavori. I restringimenti di carreggiata saranno segnalati e presidiati da movieri.

Nell’ambito dell’intervento, Terna realizzerà inoltre un percorso pedonale lungo via Luigi Cadorna, in un tratto finora privo di collegamenti dedicati, migliorando così l’accessibilità verso il centro storico e i siti Unesco dell’area. Al termine delle attività è previsto il rifacimento completo del manto stradale nel tratto interessato dal cantiere.