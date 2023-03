I racconti della Piazza Grande di Pasquale Almirante

“Eccolo! Eccolo! – gridacchiò il commesso viaggiatore all’improvviso, puntando il dito verso il cielo – Lo Sputnik! Lo vedete? Lassù. Quella luce che si muove fra le stelle fisse! Guardate! Là, là!”.

CATANIA. I racconti della Piazza Grande a firma di Pasquale Almirante per Algra Editore. Ventotto racconti per rintracciare storie raccolte lungo le strade percorse da vari personaggi, reali o immaginari, che le hanno seminate su terreni ubertosi e poi in germoglio per essere narrate. Vicende custodite tra case onuste e casalini, ma anche episodi fra l’aneddotico e il leggendario, insieme a ricordi, circostanze, protagonisti che, ricresciuti lungo le passeggiate su una qualunque Piazza Grande di un qualunque paese della Sicilia, hanno dato vita a questo libro. Una raccolta di storie, terragne e solari, che in somiglianza di altrettanti romanzi scendono a valle come fiumare verso il mare.

E nel buio della sera, oltre le lampadine della Piazza Grande, tra il brusio delle stelle, una lucina leggera e fioca solcava la volta oscura. Navigava nel firmamento lo Sputnik, sicuro, da nord verso il mezzogiorno, e si poteva avvistare solo perché disegnava un camminamento dritto dentro la rete fissa delle stelle sparpagliate per il cielo.