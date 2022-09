I sindacati annunciano lo sciopero al Villa Sofia-Cervello

La proclamazione dei sindacati Uil Fpl, Fials e Nursing Up

1' DI LETTURA

PALERMO – I sindacati Uil Fpl, Fials e Nursing Up hanno proclamato lo sciopero dei lavoratori dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo per il prossimo 22 settembre. Diversi i motivi della protesta: dalla richiesta di proroga dei contratti a tempo determinato subordinato e co.co.co in scadenza a settembre alle mancate stabilizzazioni fino alla richiesta di potenziamento degli organici.

Da tempo i sindacati chiedono un intervento all’azienda senza alcuna risposta. Durante la giornata di sciopero del 22 settembre, i lavoratori saranno convocati in assemblea sit-in davanti alla sede dell’assessorato regionale alla Salute in piazza Ottavio Ziino dalle 10 alle 18.

Intanto, in una nota a firma dei vertici delle tre sigle, Vincenzo Di Prima, Luciano Gargano, Giuseppe Forte, Antonio Ruvolo e Gioacchino Zarbo, i sindacati hanno convocato per domani un’assemblea dei lavoratori, dalle 10, nell’aula magna dell’ospedale Cervello, per un confronto sui motivi della protesta.