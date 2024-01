Ida Cuffaro non lavorerà alla Regione, vince il concorso ma sceglie la toga

La figlia dell'ex governatore aveva superato la selezione per funzionario avvocato

PALERMO – Aveva vinto anche il concorso per funzionario avvocato alla Regione Siciliana, ma Ida Cuffaro ha scelto di fare la carriera di magistrato. Nei giorni scorsi ha preso servizio al tribunale di Vibo Valentia. La figlia di Totò Cuffaro, dunque, non lavorerà per la Regione Siciliana, che il padre ha guidato come governatore prima di finire sotto processo.

Ida Cuffaro e il concorso alla Regione

Ida Cuffaro si era aggiudicata uno degli otto posti banditi dall’assessorato regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica. Contro la graduatoria una partecipante non vincitrice ha proposto ricorso al Tar, contestando l’attribuzione dei punteggi a tutti gli altri candidati e il successivo scorrimento della graduatoria. Per resistere Ida Cuffaro ha conferito mandato difensivo agli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Scegliendo di indossare la toga, Ida Cuffaro non prenderà servizio a Palermo e la Regione dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria.