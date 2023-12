Ikea arriva ad Agrigento, apre un nuovo negozio al “Città dei Templi”

Il point si sviluppa su una superficie di 150 metri quadri

AGRIGENTO – Ikea amplia la sua presenza in Sicilia e arriva per la prima volta ad Agrigento con l’apertura di un nuovo Plan & Order Point: un format innovativo con cui il brand punta a essere sempre più vicino e accessibile ai siciliani e che si affianca al Plan & Order Point inaugurato recentemente a Milazzo, al touchpoint di Palermo, ampliato lo scorso anno, e allo store di Catania.

Nel nuovo Ikea Plan & Order Point di Agrigento, che si sviluppa su una superficie di 150 metri quadri all’interno del centro commerciale Città dei Templi, i clienti potranno usufruire della consulenza di esperti interior designer Ikea per progettare e arredare i diversi ambienti della casa, dalle cucine al living alle camere da letto, ma anche uffici, spazi di lavoro e attività commerciali. Con il supporto dei co-worker, sarà possibile acquistare qualsiasi soluzione attingendo dall’intero catalogo online di mobili e accessori Ikea e scegliere la modalità di consegna più comoda per le proprie esigenze.

“Felici di arrivare ad Agrigento”

“Siamo felici di arrivare anche sul territorio agrigentino, a soli due mesi dall’apertura di Milazzo. Con i nostri touchpoint in Sicili, vogliamo offrire alle persone l’opportunità di incontrarci e interagire con la nostra offerta e i nostri servizi ovunque loro si trovino, vicino a dove vivono, lavorano, viaggiano”, dichiara Daniele Bilardi, responsabile Ikea Sicilia.

Grande attenzione all’organizzazione degli spazi – esigenza molto sentita specialmente nelle famiglie numerose – grazie a prodotti funzionali e altamente modulabili, che consentono a ciascuno di dar vita al proprio ordine all’interno delle mura domestiche, con proposte adatte anche a piccole metrature.

Ikea Italia supporterà la “Familia” Società Cooperativa Sociale. Saranno donati arredi per il rinnovo delle comunità alloggio per minori di Aragona, in provincia di Agrigento. Si tratta di uno spazio che accoglie bambine e bambini, ragazze e ragazzi anche stranieri in situazioni di difficoltà, offrendo ambienti residenziali di tipo familiare e interventi finalizzati a salvaguardare il loro benessere psichico e fisico.