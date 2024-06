Il 19enne trovato morto a Giostra: il giallo non è ancora risolto

Dubbi sulla dinamica fornita da alcuni testimoni ascoltati dalla Mobile

MESSINA – Indagini senza sosta sul giallo del rione Giostra a Messina. Di sicuro c’è che il 19enne Michele Lanfranchi è stato trovato morto domenica mattina in via Michelangelo Rizzo con una pallottola conficcata nel collo e una pistola in mano.

Al lavoro gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal sostituto procuratore Liliana Todaro, che stanno vagliando le testimonianze raccolte finora. Qualche elemento in più potrebbe arrivare dall’autopsia, dagli esami balistici sull’arma e da altri accertamenti.

Da quanto emerso dalle testimonianze di ieri il giovane si sarebbe trovato a casa di un amico al quale stava mostrando una pistola che si sarebbe procurato qualche giorno prima. Mentre maneggiava la pistola all’improvviso sarebbe partito il colpo che lo ha raggiunto al collo.

Il giovane, sanguinante, sarebbe stato poi portato in strada in attesa dell’ambulanza ma quando è arrivata era ormai troppo tardi.

Una dinamica dei fatti che non convince fino in fondo gli investigatori, anche perché il corpo sul marciapiede è stato trovato con la pistola in mano. Sembrerebbe quasi una messinscena creata ad hoc. Gli investigatori non escludono nessuna pista e vogliono verificare ancora le varie informazioni.