Il Bimbo d’Oro 2025 del mago Salvin con Giucas Casella e Viola Valentino

Anche quest’anno ritorna il BIMBO D’ORO, una manifestazione ormai consolidata negli anni e che riscuote sempre più risonanza e successo. Da un idea del Mago Salvin , il bimbo d’oro, è un talent show televisivo che dal 2003 seleziona talenti nelle arti più disparate.

Partendo proprio da questa manifestazione hanno mosso i primi passi talenti che poi sono riusciti a decollare nel mondo dello spettacolo a livello nazionale, solo per fare qualche esempio: la grandissima voce di Alberto Urso, vincitore di Amici, Giada Maria Giordano Vincitrice di performing Italia cup e ospite a Viva Rai 2 con Fiorello, Aurora Mannelli che con la sua band ha vinto il Festival internazionale della musica scolastica a Sanremo e tanti altri che hanno alzato il loro primo premio proprio su questo palco. Ricordiamo il penultimo vincitore Italo Bartolomeo Fucile che subito dopo aver vinto il BIMBO D’ORO ha partecipato a THE VOICE KIDS insieme ad Antonella Clerici su Rai 1 e la vincitrice uscente Diletta Alibrandi che avrà il compito quest’anno di passare lo scettro al nuovo vincitore.

Gli ormai fedelissimi fan del programma e le new entry quindi non avranno che un compito: sedersi comodi e godersi lo spettacolo per scoprire, in un clima giocoso e divertente, chi sarà il nuovo talento pronto a fare decollare la sua carriera in un contesto di prima scelta curato dal nostro direttore artistico il Mago Salvin e dalla sua collaboratrice Lidia Caranna.

La manifestazione si snoda in due serate, sul palco si alterneranno artisti di diversa età e con varie discipline. Ci sarà veramente da divertirsi ed apprezzare questi piccoli grandi talenti che si esibiranno in una cornice corredata, come sempre, da ospiti eccezionali di fama riconosciuta, grandi professionisti pronti a dare consigli ed essere i padrini della serata. Il nostro direttore artistico il Mago Salvin infatti non si è mai risparmiato nel scegliere gli ospiti Vip della propria manifestazione, ospiti che non hanno mai fatto una presenza passiva, ma anzi si sono cimentanti in grandi performance rimanendo per tutta la durata del programma e avendo il piacere di elargire preziosi consigli, grazie alla loro esperienza collaudata, ai giovani talenti presenti.

Negli anni, possiamo vantarci di aver potuto conoscere ed apprezzare artisti del calibro del Gabibbo di striscia la notizia, Enzo Paolo Turchi, Raffaele Paganini, Totò Schillaci, Povia etc… E quest’anno ritorna per la seconda volta al Bimbo d’oro il grande Giucas Casella e l’acclamatissima Viola Valentino che ci ha fa ancora sognare con la sua canzone comprami, romantici ecc…

Le due serate saranno ospitate dai comuni di Sant’Angelo di Brolo e Gliaca di Piraino. I sindaci Franco Cortolillo e Salvatore Cipriano memori del successo degli anni passati hanno confermato con entusiasmo il ruolo di comuni ospitanti e si sono detti i primi sostenitori dello show che vede protagonisti i ragazzi che tramite lo studio e la determinazione portano avanti i loro sogni. Il BIMBO D’ORO è uno dei pochi talent show che rende possibile tale opportunità a costo zero. Un momento al quale ci teniamo da sempre a dare grande rilevanza è quello del Bimbo D’Oro sociale, nel quale ci impegniamo a premiare un ragazzo/a che si è distinto operando dei gesti di altruismo e benevolenza all’interno della società. Un momento che funge anche da esempio per tutti, soprattutto per i ragazzi in crescita.

Nei prossimi giorni sveleremo il cast e lo staff della manifestazione nonché l’ospite misterioso. A parte i fedelissimi paesi con le amministrazioni in prima linea che ci ospitano e sostengono ci tenevamo a ringraziare i nostri fedeli sponsor che ci supportano da anni.

Seguiteci sulle pagine social Animazione Boom Boom per avere tutte le informazioni aggiornate.

Vi aspettiamo il 22 febbraio a Sant’Angelo di Brolo e il 23 a Gliaca di Piraino.