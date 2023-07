Il boss Genova, i summit e la telefonata in carcere

Salvo Genova

Incontri con esponenti di Porta Nuova, Noce e Ciacuilli

1' DI LETTURA

PALERMO – “Tre summit di alto valore strategico”, li definiscono gli investigatori. C’è una costante: la presenza di Salvo Genova, boss di Resuttana, uomo chiave dell’inchiesta sfociata ieri nell’arresto di 18 persone.

Le date segnate in rosso sono 28 maggio e 30 novembre 2020, 9 marzo 20121. Genova ha incontrato il reggente del mandamento di Ciaculli-Brancaccio Giuseppe Greco, detto “il senatore”; l’anziano boss di Tommaso Natale, Michele Micalizzi; Giovanni Giordano, uomo di fiducia del reggente del mandamento mafioso Noce-Cruillas, Giancarlo Seidita; Pietro Tumminia, reggente della famiglia di Altarello.

Gli argomenti sul piatto si conoscono solo in parte. Si parlò del “discorso del lavoro”, relativo alla messa posto di un cantiere edile, dei problemi di un costruttore e parente del boss Vincenzo Graziano che non aveva gradito lo stop al cantiere su iniziativa dei mafiosi di San Lorenzo. Si discusse pure di una vicenda avvenuta a Carini. Genova ordinò al suo luogotenente Sergio Giannusa di convocare in fretta (“Ritraccia Michele”) Michele Micalizzi. Alle orecchie del boss di Resuttana erano arrivate le lamentele di alcuni mafiosi: “Ora c’è Carini… che ha chiamato di nuovo… c’è bordello a San Lorenzo”.

Gli incontri sono avvenuti in un appartamento di via Resuttana e nel panificio del figlio di Salvatore Castiglione, una altro degli arrestati. Non è finita perché il 7 dicembre 2021 Mario Napoli e Sergio Giannusa andarono a casa di Francesco Guercio. Guercio, mafioso di Santa Maria di Gesù, era detenuto nel carcere di Siracusa. Quel giorno Guercio fece una videochiamata e parlò con gli uomini di Resuttana.

L’influenza di Genova arrivò fino a Porta Nuova. Qualcuno gli chiese aiuto. Aveva due grossi debiti di 85 e 40 mila euro per due partite di droga non pagate. Ancora una volta Salvo Genova diede prova di potere dialogare con i boss di altri mandamenti.