Il ‘buco’ della Rap, Todaro: “Così sistemeremo i nostri conti in rosso”

L'intervista al presidente dell'azienda rifiuti sulla situazione economica

2' DI LETTURA

Presidente Todaro, ma che succede alla Rap?

“Non succede niente di grave, ora le spiego…”.

Giuseppe Todaro, comandante dell’azienda della raccolta dei rifiuti, a Palermo, sembra tranquillo. Al telefono la voce è pacata e cordiale come sempre. Eppure – come abbiamo scritto – il buco nei conti continua ad allargarsi. In nove mesi è arrivato a 5,4 milioni di euro, uno e mezzo in più rispetto a giugno scorso.

Come mai la troviamo così sereno?

“Sono soltanto consapevole. L’azienda, è risaputo, ha un disavanzo caratteristico che viene, man mano, compensato. Anzi, mi aspettavo qualcosa di peggio. Il nostro piano industriale prevede il riallineamento dei costi”.

Di questo passo ci vorranno anni, se mai accadrà.

“Ci stiamo lavorando. Consideri che gli incendi a Bellolampo, con tutti gli annessi e connessi, hanno peggiorato la situazione. Consideri pure che il personale ha il suo peso, ma che è inadeguato rispetto alle esigenze”.

E allora?

“Ci vogliono i soldi pubblici”.

E basta? La risolviamo così?

“Poi c’è tutta una serie di iniziative e di progetti che garantiranno una economia virtuosa. La differenziata che trasforma il rifiuto in prodotto che si può far circolare. Il biogas, la valorizzazione degli ingombranti… Abbiamo bisogno di un meccanismo che trasformi il costo in ricavo”.

Ma lei non è che avrà pensato: chi me lo ha fatto fare, ora vado via…

“Non è il mio orizzonte. Sono concentrato a lavorare bene, il meglio possibile”.

La situazione dei mezzi è sempre drammatica?

“Stiamo migliorando anche in questo settore. Abbiamo portato avanti delle riunioni con le officine e con le aziende che ci sono venute incontro”.

Il fossato dei conti quando sarà ‘riallineato’?

“Entro il 2024 è previsto un significativo miglioramento. Ma sa qual è il vero problema?”.

Quale?

“L’inciviltà della gente che è il male assoluto. Proprio lei lo ha constatato di persona. Passiamo, puliamo e un’ora dopo è come se non ci fossimo mai stati”.